Jason Momoa racconta la storia della sua prima chitarra: "la usammo per scrivere le colonne sonore di un film"

Quando aveva 19 anni, Jason Momoa è stato scoperto mentre lavorava in un negozio di surf dal fashion designer Hawaiano Takeo Kobayashi che lo ha spinto a tentare la carriera di modello (è alto un metro e 93 per 106 chili) e a fare un provino per la serie Baywatch Hawaii. Inizia così la carriera di un gigante destinato a vestire i panni dell’eroe e del guerriero, da Conan il Barbaro nel remake del 2011 (nello stesso ruolo di Arnold Schwarzenegger) a Khal Drogo nella serie Il Trono di Spade che lo ha lanciato al successo fino al ruolo di Aquaman nel film del 2018 dedicato al supereroe dei mari della DC Comics, di cui nel 2023 è in uscita il secondo capitolo Aquaman and the Lost Kingdom. Jason Momoa è stato anche un personaggio di Dune nell’adattamento di Dennis Villeneuve del romanzo di fantascienza di culto di Frank Herbert e il cattivo del decimo capitolo di Fast & Furious, Fast X, prodotto da Vin Diesel e in uscita nel 2023.

Soprattutto, Jason Momoa è un grande fan dell’heavy metal e ha sempre detto: «Costruisco tutti i miei personaggi prendendo ispirazione dalle canzoni metal». Una delle sue band preferite sono gli Archspire, un gruppo death metal di Vancouver, che ha voluto come ospiti in una puntata della serie post-apocalittica See e con il cui cantante, Oli Peters, si è allenato per interpretare alcune scene in cui doveva gridare in modo molto potente.

Oltre al metal estremo (ha partecipato anche ad un brano, Doom della band black meta Scour), la sua altra band di riferimento sono i Tool: Jason ha detto di aver iniziato a suonare il basso dopo aver sentito Sober, il primo singolo dei Tool dall’album Undertow del 1993.

In una storia pubblicata dalla Fender sul proprio profilo Instagram per la serie My First Fender, Jason Momoa ha raccontato anche la storia della sua chitarra preferita, che ha avuto un ruolo importante nella sua carriera. È una Fender Nocaster bianca, comprata in un negozio Guitar Center di Hollywood, uno dei primi modelli “senza nome” della iconica Telecaster (l’assenza del nome sulla paletta accanto al marchio Fender la rende un oggetto da collezione). Quando esordisce come regista e sceneggiatore nel 2014 con il film Road to Paloma, un road movie in cui interpreta una nativo americano in fuga attraverso l’America dopo aver vendicato l’omicidio della madre e la sua amicizia con un musicista, Jason Momoa ha raccontato di aver avuto in mente solo la sua Fender Nocaster per la colonna sonora: la presta al suo amico Justin Small, chitarrista della indie band di Toronto Do Make Say Think, che la usa per scrivere tutte le musiche del film.