Eric Clapton: riprogrammati i concerti a Milano e Bologna. Le nuove date

VERRANNO RECUPERATE A OTTOBRE LE DATE DI ERIC CLAPTON RINVIATE LA SETTIMANA SCORSA

SPOSTATI IN AUTUNNO I CONCERTI ANNULLATI A CAUSA DELLA POSITIVITA’ AL COVID DELL’ARTISTA

09 ottobre 2022 , Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena - Recupero del 20 maggio 2022, del 28 maggio 2021 e dell’8 giugno 2020

10 ottobre 2022 , Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena - Recupero del 21 maggio 2022

12 ottobre 2022 , Assago (MI) Mediolanum Forum - Recupero del 18 maggio 2022, del 26 maggio 2021 e del 6 giugno 2020

I fan di Eric Clapton potranno finalmente ascoltare in ottobre uno dei chitarristi e interpreti più importanti della storia della musica dopo il lungo stop dovuto al Covid, dapprima in forma di pandemia che ha bloccato per due anni i concerti previsti nel 2020 e poi in forma di contagio diretto, per fortuna senza conseguenze, che ha costretto Mr Slowhand ad annullare quattro concerti del suo tour europeo, tra i quali i tre italiani, quando è risultato positivo al Coronavirus la scorsa settimana.

Clapton si scusa profondamente con i suoi fan che dovevano partecipare ai concerti sold-out e ha fatto tutto quanto fosse in suo potere per riuscire a recuperare gli spettacoli entro quest’anno.

Le date di questa primavera (Milano, 18 maggio, e Bologna, 20 e 21 maggio) saranno infine recuperate in ottobre e l’infinita pazienza dei fan sarà ripagata da tre spettacoli di musica straordinaria.

BIGLIETTI

I biglietti già in possesso degli spettatori rimangono validi secondo questa ripartizione:

- Chi ha i biglietti per la data di Milano del 18 maggio 2022 (recupero del 26 maggio 2021 e del 6 giugno 2020)

potrà partecipare alla data del 12 ottobre

- Chi ha i biglietti per la data di Bologna del 20 maggio 2022 (recupero del 26 maggio 2021 e del 6 giugno 2020)

potrà partecipare alla data del 9 ottobre

- Chi ha i biglietti per la data di Bologna del 21 maggio potrà partecipare alla data del 10 ottobre

Solo per la data del 10 ottobre a Bologna, sono già in vendita. nuove disponibilità di biglietti sui circuiti TicketOne e Vivaticket.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.dalessandroegalli.com