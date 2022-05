Ozzy Osbourne: la figlia Aimee è sopravvissuta all’incendio di uno studio di registrazione a Los Angeles

Aimee Osbourne, 38 anni, la primogenita di Ozzy e Sharon, è rimasta coinvolta nell’incendio di uno studio di registrazione, a Los Angeles.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 19 maggio. Nell’incendio ha perso la vita Nathan Avery Edwards, un produttore musicale di 26 anni. Più di 75 vigili del fuoco hanno domato l'incendio, che si è propagato per due piani.

Aimee è una cantante, pubblica con il soprannome di ARO e stava lavorando in studio con il suo produttore. Entrambi sono riusciti a rimanere illesi.

A dare la notizia, è stata la madre di Aimee, Sharon Osbourne, tramite un post sul suo profilo Instagram: “Oggi mia figlia Aro stava lavorando in uno studio di registrazione, in questo edificio, con il suo produttore. Sono i due fortunati che ne sono usciti vivi. È assolutamente straziante che qualcuno abbia perso la vita oggi in questo incendio e stiamo pregando per questa persona e per la sua famiglia. Quello che è successo oggi va oltre l'orribile. Spero davvero che, andando avanti, gli edifici come questo siano regolamentati meglio dal punto di vista della sicurezza antincendio. Questo edificio era un centro creativo per la musica a Hollywood, uno spazio che avrebbe dovuto essere regolamentato con il codice antincendio. Produttori, musicisti e artisti hanno perso tutta la loro attrezzatura. Ancora una volta, le nostre preghiere vanno alla famiglia e agli amici della persona che ha perso la vita a causa di questo fuoco senza senso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Osbourne (@sharonosbourne)

Un comunicato ufficiale dei vigili del fuoco di Los Angeles afferma che i pompieri hanno impiegato 51 minuti per spegnere le fiamme. Aimee e il suo produttore, che è rimasto anonimo, hanno mostrato lievi sintomi respiratori legati al fumo e sono stati curati sul posto. Le cause dell’incendio rimangono ad ora sconosciute.