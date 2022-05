Nirvana, la chitarra di Kurt Cobain usata in Smells Like Teen Spirit è stata venduta per 4,5 milioni di dollari

È ufficiale, la Fender Mustang Lake Placid del 1969 che Kurt Cobain ha utilizzato per girare il video di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana è stata venduta all'asta per 4,5 milioni di dollari, diventando la chitarra elettrica più costosa al mondo (ancora più della Black Strat di David Gilmour dei Pink Floyd) e la seconda chitarra più preziosa al mondo dopo la Martin D-18E del 1959 utilizzata, sempre da Kurt Cobain, durante la registrazione dell'MTV Unplugged che raggiunse il valore di 6 milioni di dollari nel 2020.

La vendita dello strumento è avvenuta all'Hard Rock Cafe di New York all'interno dell'asta organizzata da Julien's Auctions chiamata Music Icons: la prima offerta è stata di 150.000 dollari per poi raggiungere in brevissimo tempo i 2 milioni. Dopo una serie di rilanci il proprietario della chitarra è diventato, per la cifra di 4,5 milioni Jim Irsay, lo stesso che nel 2019 si aggiudicò la Black Strat di David Gilmour.

It’s OFFICIAL: The Kurt Cobain “Smells Like Teen Spirit” Fender Mustang guitar is now part of “The Collection” @IrsayCollection I am proud to be the steward. pic.twitter.com/8zaPmKFkX2 — Jim Irsay (@JimIrsay) May 22, 2022

"Sono orgoglioso di esserne il custode", ha dichiarato lo stesso Irsay sul suo profilo twitter. Il proprietario e CEO degli Indianapolis Colts è un grandissimo collezionista di chitarre e, oltre alla Black Strat per la quale sborsò 3,9 milioni di dollari nel 2019, attualmente possiede strumenti di Elvis Presley, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Eric Clapton, Jerry Garcia, Prince, Les Paul e la Stratocaster appartenuta a Bob Dylan e utilizzata nel 1965 al Newport Festival.

Una parte dei profitti ricavati dalla vendita della chitarra, e di altri oggetti appartenuti a Kurt Cobain, è andata alla Kick the Stigma, un'organizzazione benefica per la salute mentale fondata dallo stesso proprietario della squadra di football americano.