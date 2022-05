Evanescence, Amy Lee: "Vorrei eseguire live due album, forse non ho abbastanza voce per cantare così a lungo!"

Gli Evanescence sono pronti per partire per il loro tour europeo, che inizia con una data speciale il 5 giugno ad Atene in Grecia. Amy Lee ha parlato di come la band si sta preparando ai concerti in Europa e delle differenze rispetto al tour americano con gli Halestrom che si è appena concluso. “Per quanto riguarda la lista dei brani, dovremo fare delle scelte difficili. Abbiamo un bello show e lo vogliamo condividere con il pubblico, ma faremo qualche cambio.”

Gli Evanescence hanno pubblicato a marzo il loro ultimo album The Bitter Truth: “Abbiamo molte canzoni nuove che rappresentano esattamente chi siamo in questo momento” ha detto, “Mi piacerebbe suonare tutto l’album, ma non ho abbastanza voce per cantare così a lungo.” Gli Evanescence hanno iniziato a scrivere The Bitter Truth subito dopo la fine del tour del terzo album Synthesis:

“Siamo andati in tour anche tra i due album e abbiamo avuto la possibilità di fare molte canzoni, è stato fantastico.”

Dopo l’uscita di The Bitter Truth, gli Evanescence hanno voluto subito andare in tour, anche se in America erano ancora in vigore le precauzioni contro il Covid: “E’ stata un’esperienza diversa, c’erano molte regole da seguire e protocolli di sicurezza che limitavano in parte l’esperienza live. Ma il fatto di tornare sul palco dopo due anni in cui non sapevamo neanche se avremmo mai ripreso a fare concerti è stato un regalo meraviglioso." Adesso che la situazione si è normalizzata, Amy Lee non vede l’ora di tornare in Europa: “Siamo pronti. Abbiamo una nuova consapevolezza di quello che facciamo, sappiamo di essere fortunati a poter suonare ancora dal vivo e siamo molto contenti.”