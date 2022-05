Yungblud, annunciato il nuovo album omonimo: "Questa è la mia storia". Tutti i dettagli

Yungblud ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, il terzo di inediti della sua carriera. Il nuovo lavoro di studio del rocker inglese si intitolerà semplicemente "Yungblud" e sarà pubblicato il prossimo 2 settembre. Il disco è disponibile in preorder QUI

"Tutto fino a questo momento è stata un'esplosione completa di espressione senza censure, in cui ho semplicemente detto la verità e cantato di ciò che ho provato in un determinato momento. La differenza è che questa volta ho pensato e sentito questo disco in modo profondo. Ho scoperto una parte di me stesso che non credevo esistesse. L'ho studiata, mi sono immerso nell'emozione, ho cercato di risolvere l'equazione e di trovare una risposta (almeno per ora) dall'amore al dolore, dall'adorazione all'abbandono, dalla risata al tradimento. Il mio messaggio è lo stesso e lo sarà sempre; continuerò ad essere nient'altro che me stesso e incoraggerò gli altri a fare lo stesso. Semplicemente non c'è altra opzione. Spero che possa dare alla bellissima famiglia che mi ha seguito durante questo viaggio risposte su se stessa ma anche porsi domande e affrontare sfide, ma soprattutto spero che riempia le persone di amore. Mi avete fornito un antidoto per il vuoto e la solitudine che ho provato in passato. Mi avete dato una voce. Quindi ecco la mia storia. Perché l'ho chiamato "YUNGBLUD"? Perché nulla nella mia vita ha mai avuto più senso."

L’annuncio è stato fatto ieri con un livestream in cui il rocker originario di Doncaster si è fatto tatuare il torace da Emily Malice, uno degli artisti più ricercati al mondo.

Portavoce senza paura dei freak e degli emarginati, partendo da zero YUNGBLUD ha costruito una legione di fan appassionati da tutto il mondo che ogni sera si radunano per i suoi concerti sold out e cantano a scuarcia gola ogni parola delle sue canzoni, come se la loro vita dipendesse da quello. Con collaborazioni con leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl, la traiettoria di YUNGBLUD appare brillante ed avvincente.

All’inizio di maggio YUNGBLUD ha pubblicato il singolo “Memories” ft. WILLOW, disponibile a questo link. Il brano, che ha superato il milione di stream nella prima settimana, è accompagnato da un video diretto da Colin Tilley.

Parlando della canzone YUNGBLUD ha rivelato che “Questa canzone parla di lasciarsi alle spalle i trauma passati che puoi aver vissuto e parlarne al mondo. C’è qualcosa di liberatorio nel tramutare ricordi dolorosi del tuoi passato in lezioni per il tuo future. Voglio che le persone urlino questa canzone e che sia catartico. Parla di unirsi e trasformare il dolore tramutandolo in energia positive condividendo il peso con gli altri”.

Nel mese di marzo YUNGBLUD ha pubblicato “The Funeral” accompagnato da un video che vede la partecipazione dei leggendari Ozzy & Sharon Osbourne. Ad oggi “The Funeral” ha registrato 14,8 milioni di stream e YUNGBLUD si è esibito con il brano al The Late Late Show with James Corden.

Nato nello Yorkshire, Inghilterra, YUNGBLUD (vero nome Dominic Harrison) è un polistrumentista che per la prima volta ha imbracciato la chitarra all’età di due anni ed ha iniziato a scrivere canzoni a dieci anni. L’artista ventiquattrenne è conosciuto per il dar voce a ciò che sente essere le preoccupazioni principali della sua generazione, usando la sua musica per unire e incoraggiare i giovani di oggi.

Dopo aver pubblicato l’omonimo EP e il suo disco d’esordio “21st Century Liability” nel 2018, nel 2019 YUNGBLUD ha pubblicato l’EP “The Underrated Youth” che ha esordito nella top 10 della classifica Official UK Album.

All’inizio del 2020 YUNGBLUD è stato incoronato vincitore di MTV Push: Ones to Watch ed è stato anche selezionato per la votazione BBC Sound of 2020. Nel febbraio 2020 YUNGBLUD ha vinto il premio per Best Music Video agli NME Awards e il premio come Best Push Artist agli MTV EMAS 2020.

Negli anni YUNGBLUD si è esibito davanti a folle di pubblico in oltre 20 paesi ed è stato sui palchi di alcuni dei più importanti festival a livello mondiale, tra i quali Austin City Limits, Life Is Beautiful, Lollapalooza, Rock Am Ring, Reading and Leeds Festivals e Vans Warped Tour.

Il 4 dicembre 2020 YUNGBLUD ha pubblicato l’album “weird!” che ha debuttato al primo posto nella classifica UK Official Album Chart dopo aver accumulato il numero enorme di 39.000 vendite nella prima settimana. Descritto come l’album della crescita “weird!” include le trace “god save me, but don’t drown me out”, “weird!”, “strawberry lipstick” e “Mars”. Nell’autunno 2020 ha lanciato The YUNGBLUD Podcast su BBC Sounds, nel quale incontra giovani appassionati di musica che stanno affrontando momenti di svolta nelle loro vite per toccare argomenti e problemi che oggi colpiscono i giovani, siano essi il genere, la sessualità, l’identità, preoccupazioni legate ai soldi, amicizia, stile e salute mentale. YUNGBLUD ha ora 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 3 miliardi di stream globali.