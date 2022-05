Jimi Hendrix: ecco la graphic novel che racconta la vita del leggendario chitarrista

La graphic novel dal titolo Hendrix: Electric Requiem dedicata alla storia di Jimi Hendrix sarà pubblicata, in inglese, il prossimo 22 agosto da Ablaze. Scritta e illustrata da Mattia Colombara e Gianluca Maconi, Hendrix: Electric Requiem si apre con Jimi che entra nell'aldilà e riflette sul tempo trascorso sulla Terra.

Electric Requiem traccia una linea fedele tra gli eventi chiave della vita del chitarrista: dalla sua infanzia difficile al suo primo incontro con la chitarra, fino ai suoi principali successi artistici, tra cui Woodstock e Monterey Pop. La biografia cerca inoltre di esaminare il razzismo che Hendrix ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, anche all'apice del suo successo.

Secondo le prime indiscrezioni questa graphic novel viene descritta come “un viaggio avvincente nella mente e nel mondo di Jimi Hendrix. Una cavalcata esaltante, dagli inizi difficili fino al raggiungimento della fama mondiale. l'esistenza di una rockstar che, pur con tutte le sue esperienze, non ha mai dimenticato da dove veniva. Questo avvincente racconto di musica, demoni personali e sete di gloria è un must per ogni fan di Jimi Hendrix".