Eric Clapton: in arrivo Nothing But The Blues, lo storico documentario in 4K con l'inedita colonna sonora. Tutti i dettagli

La Reprise Records ha annunciato la pubblicazione del tanto atteso documentario e colonna sonora Nothing But The Blues del grande Eric Clapton.

La colonna sonora contiene 17 performance live inedite registrate durante il tour promozionale del suo album vincitore di Grammy From the Cradle. Il documentario del 1995 sarà pubblicato con audio remixato e in 4K e la colonna sonora verrà rilasciata in diversi formati, incluso un cofanetto super deluxe edizione limitata, 2LP, CD, Blu-Ray, DVD e in digitale dal 24 giugno

La passione di una vita di Eric Clapton per il blues brucia ardentemente in Nothing But The Blues. Il film - che è stato trasmesso una volta negli Stati Uniti sulla PBS nel 1995 e nominato per un Emmy® Award - è stato restaurato in 4k per la sua tanto attesa pubblicazione. In aggiunta al film, la Reprise pubblicherà una nuova colonna sonora con più di un’ora di performance live inedite registrate nel 1994 durante il tour leggendario del chitarrista in supporto a From The Cradle, il suo album blues multiplatino e vincitore di Grammy.

Scritto e prodotto da Scooter Weintraub e con Martin Scorsese come produttore esecutivo, il documentario include un’intervista approfondita con Clapton diretto da Scorsese. Durante l’intervista, Clapton discute il suo amore per il blues e il profondo impatto che bluesmen come Muddy Waters e B.B. King hanno avuto sulla sua musica. Molti di questi artisti (Robert Johnson, Howlin’ Wolf, Buddy Guy, T-Bone Walker) compaiono nel film attraverso performance storiche, interviste e fotografie.

Le performance live inedite di NOTHING BUT THE BLUES fungono da controparte a From The Cradle, registrato in studio.

La soundtrack in arrivo include inoltre brani che non appaiono in From the Cradle, inclusi “Blues All Day Long” e “Malted Milk” di Robert Johnson come anche gli standard “Every Day I Have The Blues” e “Forty-Four”.

Pubblicato nel 1994 da Warner Bros. Records, From The Cradle è stato certificato triplo platino negli Stati Uniti, dove è arrivato in cima alla Billboard 200. L’album è stato certificato oro ed è arrivato in cima alle classifiche per poi essere certificato oro, platino o multiplatino in molti Paesi.

NOTHING BUT THE BLUES

Track Listing:

CD & 2-LP:

LP1

LATO A

1. “Blues All Day Long”

2. “Standing ’Round Crying”

3. “Forty-Four”

4. “It Hurts Me Too”

5. “Early In The Morning”

LATO B

6. “Five Long Years”

7. “Crossroads”

8. “Malted Milk”

9. “Motherless Child”

10. “How Long Blues”

LP2

LATO A

11. “Reconsider Baby”

12. “Sinners Prayer”

13. “Every Day I Have The Blues”

14. “Someday After A While (You’ll Be Sorry)”

LATO B

15. “Have You Ever Loved A Woman”

16. “I’m Tore Down”

17. “Groaning Blues”

18. “County Jail Blues”* (exclusive to 2-LP vinyl)

DVD, Blu-Ray, Super Deluxe Edition*

1. “Blues All Day Long”

2. “Standin’ Round Crying”

3. “Forty-Four”

4. “It Hurts Me Too”

5. “Early In The Morning”

6. “Five Long Years”

7. “Crossroads”

8. “Malted Milk Blues”

9. “Motherless Child”

10. “How Long Blues”

11. “Reconsider Baby”

12. “Sinner’s Prayer”

13. “Every Day I Have The Blues”

14. “Crosscut Saw”

15. “Someday After A While”

16. “Have You Ever Loved A Woman”

17. “I’m Tore Down”

18. “Groaning The Blues”

19. “T’Ain’t Nobody’s Bizness”

20. “Driftin” (Bonus Track)