I Pearl Jam suonano i Foo Fighters, Matt Cameron ricorda Taylor Hawkins cantando "Cold Day In The Sun". Guarda il video

Durante la tappa del Gigaton Tour a Los Angeles i Pearl Jam hanno reinterpretato un brano dei Foo Fighters.

Eddie Vedder ha lasciato il suo microfono e la sua chitarra al batterista Matt Cameron per eseguire "Cold Day In The Sun", brano cantato originariamente da Taylor Hawkins nell'album In Your Honour del 2005.

Il frontman dei Pearl Jam ha così introdotto lo speciale momento dedicato al compianto batterista dei Foo Fighters:

"Non è mai facile quando perdi qualcuno. Man mano che invecchi inizi a notare che è una cosa che succede sempre più spesso. Si tratta di capire in quel punto della timeline ti trovi rispetto ai tuoi amici. Ma a volte avviene in maniera inaspettata il che rende tutto più difficile quando si tratta di qualcuno che amava veramente tanto vivere la vita su questa Terra. Credo che l'unica cosa di cui possiamo essere rincuorati è il fatto che non ha mai perso un attimo e ha vissuto la sua vita per il massimo. E lo vorremmo per un attimo ancora"

Durante l'esibizione Eddie Vedder ha raggiunto Josh Klinghoffer e Chad Smith alle percussioni. Guarda il video: