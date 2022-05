I Pearl Jam omaggiano Taylor Hawkins durante la prima data del Gigaton tour: le parole di Eddie Vedder

I Pearl Jam, durante la prima data del Gigaton Tour a San Diego hanno voluto ricordare il grande Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo a 50 anni.

Prima di eseguire il brano Quick Escape alla Viejas Arena, Eddie Vedder ha voluto ricordare la grande amicizia che legava Matt Cameron dei Pearl Jam a Taylor Hawkins, sottolineando le capacità del batterista dei Foo Fighters.

"Taylor Hawkins è stato in grado di farci sentire qualcosa di davvero incredibile e molto speciale", ha detto Vedder rivolgendosi al pubblico della sua città natale. Poi si è rivolto con un sorriso verso Matt Cameron: "manca a tutti noi Matt, mi dispiace ancora per la tua perdita. Questo ci dà solo un'altra possibilità per sottolineare quanto ti vogliamo bene".

Matt Cameron e Taylor Hawkins hanno suonato insieme nei Nighttime Boogie Association e dal vivo con i Soundgarden sul palco durante il concerto tributo a Chris Cornell. Taylor Hawkins ed Eddie Vedder si sono esibiti insieme nel 2021 durante l'Ohana Festival in una versione collettiva di Rockin' in the Free World