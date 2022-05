Linkin Park: "Vogliamo essere più presenti per i nostri fan, continuano ad ispirarci e a darci affetto"

I Linkin Park hanno preso una decisione: per essere ancora più vicini ai loro fan, d’ora in avanti condivideranno molti più aspetti della loro vita da band, online.

Il gruppo, che sta vivendo un momento di pausa creativa dalla scomparsa di Chester Bennington, avvenuta nel 2017, ha fatto l’annuncio sul proprio profilo Instagram lo scorso 3 maggio.

L’intenzione di essere più regolari nella condivisione social nasce per dimostrare riconoscenza e affetto ai propri fan, da sempre fedeli e pieni d’amore per la loro musica.

“Sono passati due decenni e la community dei Linkin Park continua a ispirarci. La vostra passione e dedizione sono la linfa vitale di ciò che abbiamo costruito insieme a voi. E tutto questo non passa inosservato. Abbiamo pensato che fosse giunto il momento di iniziare a condividere un po' più regolarmente con voi. A partire da questo mese, useremo la penna (digitale) su carta (digitale) per condividere delle NOTE DEL GRUPPO – piccole istantanee delle nostre disavventure quotidiane, ogni mese. Non c'è un piano concreto, ma è quello che ci piace di tutto questo. Fino ad allora... Tutto il meglio per voi, Rob, Brad, Dave, Joe e Mike”.

L’annuncio arriva dopo l’aggiornamento, da parte di Mike Shinoda, arrivata qualche settimana fa sulla piattaforma Twitch, sullo stato attuale della band: “L'unica notizia che ho sui Linkin Park per voi è che... Sì, parliamo quasi ogni settimana – le parole del frontman – […] Non ci sono tour, non c'è musica in arrivo, non ci sono album in cantiere. Per ora dirò solo questo. Lo dico perché ogni volta che la band dice o fa qualcosa, tutti cercano di far partire il treno dell'hype. Restereste delusi”.