Rod Stewart si è messo a servire birre in un bar di Glasgow dopo aver visto la partita. Guarda le foto

Bella sorpresa per i clienti del Old Firm Derby pub di Glasgow dove dietro al bancone del bar hanno trovato a spillare le birre una vera e propria leggenda della musica mondiale, il grande Rod Stewart.

“Che bello avere un barista di riserva come Rod 'the mod' Stewart questa stasera!”. Questa è la didascalia che accompagna la foto pubblicata sui social network dai gestori del locale dove il rocker, tifosissimo dei Celtic, si era recato fin dal primo pomeriggio per seguire il match della sua squadra contro i Rangers insieme al cantautore scozzese John McLaughlin.

Poco dopo la fine della partita Rod Stewart è stato raggiunto nel locale anche da due dei suoi figli, Alastair e Aiden.

