Ozzy Osbourne, migliorano le sue condizioni dopo la positività al Covid-19. Il figlio Jack: "Sta meglio"

Ozzy Osbourne sta meglio. Il Principe delle Tenebre negli scorsi giorni è risultato positivo al Covid-19 e le sue condizioni di salute hanno immediatamente destato preoccupazione nei suoi familiari, in particolar modo nella moglie Sharon che è volata immediatamente a Los Angeles per stare vicino al marito malato.

A tranquillizzare i fan ci ha pensato il figlio Jack che, in una dichiarazione al The News Desk condotto da Tom Newton Dunn, ha raccontato del breve incontro avuto con suo padre: "Sta meglio. Gli ho parlato poco fa prima di entrare. Ha semplicemente salutato. Vi risparmierò il linguaggio "colorito" che ha usato, ma mi ha detto che il Covid fa schifo".

Ozzy Osbourne è risultato positivo al Covid-19 alla fine della scorsa settimana e a rivelarlo è stata la moglie Sharon al programma televisivo The Talk annunciando il ritorno immediato a Los Angeles per stargli accanto.

"Sono molto preoccupata per Ozzy in questo momento", ha detto Sharon in lacrime nell'intervista a Talk TV, "Abbiamo trascorso due anni senza che lui prendesse il COVID, è stata solo fortuna che l'abbia contratto solo ora".

"Mi ci vorrà una settimana per rimettere in piedi il mio vecchio, e tornerò qui tra una settimana... Gli faremo un test negativo entro la prossima settimana".

Ozzy, che risiede a Los Angeles, è risultato positivo al Covid mentre Sharon si trovava nel Regno Unito: "Tornerò la lui, lo abbraccerò e lo bacerò con tre maschere. La mia famiglia è la mia vita. Sono via da tre giorni. Non posso crederci: tre giorni e mi perdo lo spettacolo. Ma tornerò. So che lo farò".

