Guns N’ Roses, una "super" fan all'inseguimento di Axl Rose per incontrarlo: "Sono ossessionata da loro". Guarda il video

Incontrare il proprio idolo per strada è il sogno di tutti. Se poi questo idolo si chiama Axl Rose e la tua band preferita sono i Guns N’ Roses, l’incontro è ancora più emozionante.

La fortunata fan in questione si chiama Lucie Johnson e, qualche giorno fa, ha postato sul suo profilo Instagram delle foto con la voce di Sweet Child O’ Mine, insieme con un video di se stessa ancora emozionata e scossa, dopo l’incontro.

Il tutto è avvenuto in California, dove il cantante risiede, anche se non possiamo sapere esattamente dove, considerando che Lucie non ha indicato la location precisa. Un paio di indizi, comunque, sembrano indicare che la strada dove Axl stava passeggiando e si è imbattuto nella giovane fan possa trovarsi vicino alla sua dimora di Malibu, su una collina del Latigo Canyon. La stessa casa che vediamo nel video di Estranged, brano dei Guns del 1991 contenuto in Use Your Illusion II.

“Non riesco a credere a quello che è successo stasera! – scrive Lucie nella didascalia al suo post – Cancelliamo anche questa dalla lista dei desideri. Quindi... stasera ho incontrato Axl Rose, la voce di una delle mie band preferite, i Guns N' Roses! Abbiamo parlato un po’ di musica, mi ha abbracciato ed è successo tutto così in fretta. Ancora non riesco a crederci. Ha firmato la cover del mio album. Era dannatamente fantastico. Sono ossessionata da loro, ho lavorato sugli assoli di chitarra e ho suonato il loro album 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

Come si deduce da queste parole e dal video, la ragazza aveva un vinile con sé, nello specifico Appetite For Destruction, e Axl non ha esitato a firmarlo. Lucie, nel post, specifica di aver preso l’album nello store Amoeba Music, a Los Angeles. Rimane ovviamente il dubbio che, da parte della fan, l’incontro non sia stato del tutto casuale.

Sta di fatto che il frontman pare essere stato molto gentile e disponibile, e l’emozione di Lucie lo dimostra.