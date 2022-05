Red Hot Chili Peppers, l'omaggio di Chad Smith a Taylor Hawkins: al concerto anche la vedova Alison e Dave Grohl

Durante il concerto al New Orleans Jazz Fest, in cui originariamente erano previsti i Foo Fighters, i Red Hot Chili Peppers hanno voluto rendere omaggio alla memoria del grande Taylor Hawkins, il batterista della band di Dave Grohl scomparso lo scorso 25 marzo all'età di 50 anni a Bogotà.

Al termine dello show Chad Smith è tornato sul palco per omaggiare Hawkins insieme al pubblico presente:

"Ci hanno detto solo due settimane di questo concerto perché qui, questa sera, avrebbero dovuto suonare i FOO FIGHTERS. Amiamo i Foo Fighters e amiamo nostro fratello Taylor Hawkins. Quindi questo significa molto per noi, siamo qui a suonare per loro". Il batterista ha poi esortato il pubblico a urlare insieme un messaggio al cielo per Taylor Hawkins: "Ti amiamo, Taylor".

Secondo quanto raccontato al concerto erano presenti anche Dave Grohl, la vedova di Hawkins Alison e gli altri membri dei Foo Fighters.

La band di Dave Grohl avrebbe dovuto essere headliner del festival ma tutti i concerti sono stati cancellati a seguito della tragica scomparsa del batterista.

Guarda il video:

Alcuni giorni fa i Red Hot Chili Peppers avevano dichiarato che lo show sarebbe stato interamente dedicato a Taylor Hawkins: "Porteremo con noi Alison, sua moglie, e sarà una festa. Questo è quello che vuole. Non vuole che sia nient'altro che una celebrazione dedicata alla musica, ai nostri amici e a Taylor. Questo è quello che vorrebbe. Quindi faremo tutto questo e lei ne farà parte".