Johnny Depp e il suo incredibile legame con il rock: "La musica è la parte fondamentale della mia vita"

“La musica è la parte fondamentale della mia vita.” Johnny Depp si è sempre considerato più una rockstar che un attore di Hollywood, e anche se la sua carriera al cinema è stata compromessa dalle sue travagliate vicende private, secondo il suo amico Alice Cooper niente potrà allontanarlo dal rock.

Alice Cooper ha formato con Johnny Depp e Joe Perry degli Aerosmith la band Hollywood Vampires nel 2015, è andato in tour in tutto il mondo e ha pubblicato due album, Hollywood Vampires del 2015 e Ride del 2019 a cui hanno partecipato anche Dave Grohl, Paul McCartney e Joe Walsh degli Eagles, e non vede l’ora di portare avanti il progetto del supergruppo.

Johnny Depp inizia a suonare la chitarra negli anni 80 con la sua band The Kids, va in tour con Iggy Pop, i Ramones e i Talking Heads. Un giorno arriva a Los Angeles e come ha raccontato: “Ho iniziato a recitare per caso.”

Si dice sia stato Nicholas Cage a suggerirgli di provare a entrare nel mondo del cinema. Gli presenta la sua agente che nel 1984 riesce a procurare a Johnny un ruolo nell’horror A Nightmare on Elm Street di Wes Craven (in cui viene ucciso da Freddy Krueger). Dopo un piccolo ruolo nella commedia Private Resort del 1985 e una apparizione in Platoon di Oliver Stone arriva il successo con la serie 21 Jump Street e poi con altre 63 film che lo fanno diventare una delle più grandi star di Hollywood.

In tutti gli anni di carriera al cinema, Johnny Depp non smette mai di suonare la chitarra e partecipa ad album e canzoni di Iggy Pop, Aerosmith, Marilyn Manson, Shane Mac Gowan dei Pogues e Patti Smith, fino ad una apparizione sull’album Be Here Now degli Oasis nel 1997. La sua reputazione come chitarrista e autore lo hanno portato ad essere scelto da due leggende come Alice Cooper e Joe Perry: “I problemi legali non gli impediranno di tornare a casa e scrivere qualche canzone. Anzi, credo che lo aiuteranno” ha detto Alice Cooper sul futuro degli Hollywood Vampires “Mi aspetto delle canzoni molto interessanti.”