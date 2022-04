Ozzy Osbourne positivo al Covid. La moglie Sharon torna a Los Angeles: "Sono molto preoccupata"

Ozzy Osbourne è risultato positivo al Covid-19. A rivelarlo è stato nella serata di ieri la moglie Sharon al programma televisivo The Talk annunciando il ritorno immediato a Los Angeles per stargli accanto.

"Sono molto preoccupata per Ozzy in questo momento", ha detto Sharon in lacrime nell'intervista a Talk TV, "Abbiamo trascorso due anni senza che lui prendesse il COVID, è stata solo fortuna che l'abbia contratto solo ora".

"Mi ci vorrà una settimana per rimettere in piedi il mio vecchio, e tornerò qui tra una settimana... Gli faremo un test negativo entro la prossima settimana".

Ozzy, che risiede a Los Angeles, è risultato positivo al Covid mentre Sharon si trovava nel Regno Unito: "Tornerò la lui, lo abbraccerò e lo bacerò con tre maschere. La mia famiglia è la mia vita. Sono via da tre giorni. Non posso crederci: tre giorni e mi perdo lo spettacolo. Ma tornerò. So che lo farò".

Riguardo a come il resto della famiglia sta affrontando la notizia, Sharon ha dichiarato: "Sfortunatamente gli è stato diagnosticato nel cuore della notte, mentre stavano dormendo tutti. Quindi non ho ancora parlato con loro, ma si troveranno e staranno insieme a lui".

"I spoke to him and he's OK. I am very worried about Ozzy right now."



Sharon Osbourne reveals she is flying home after husband Ozzy was diagnosed down with Covid but she promises to be back next week.@MrsSOsbourne | @OzzyOsbourne pic.twitter.com/sxlidvX5Tu