Linkin Park, Mike Shinoda parla del futuro della band: "non ci saranno né album né tour"

Il fondatore dei Linkin Park ha confermato che la band non ha in programma della nuova musica, così come non ha in previsione dei concerti.

Shinoda ha calmato gli animi di tutti i fan nel corso di una live sulla piattaforma Twitch, tenutasi lo scorso 22 aprile.

“L'unica notizia riguardante i Linkin Park che ho per voi è che – le parole del cantante e polistrumentista – sì, ci parliamo a settimane alterne. Non ci sono tour, né musica né album in cantiere. Lasciate che ve lo dica. Tenete solo a mente che tutto questo non sta accadendo. Per ora, questo è quello che dirò”.

Shinoda ci ha tenuto a specificare questa assenza di piani perché, a quanto pare, le speculazioni riguardo eventuali album o concerti dei Linkin Park sono sempre tante e repentine.

“Ogni volta che la band dice o fa qualcosa, tutti cercano di far partire il treno delle speculazioni e dell'hype. E noi continuiamo a dire 'No, no, no, no. Non fatelo partire. Resterete solo delusi’”.

Mike on Linkin Park: "There's no tours, there's no music, there's no albums in the pipeline." pic.twitter.com/wlxd2X7FkM — Linkin Park Live (@LPLive) April 22, 2022

I Linkin Park non si esibiscono insieme dal 27 ottobre 2017, quando i membri sopravvissuti della band tennero un concerto tributo per Chester Bennington, scomparso all'inizio di quello stesso anno all'Hollywood Bowl.

L'ultimo album di inediti della band è stato One More Light, uscito nel maggio 2017. Nel 2020, invece, i Linkin Park hanno pubblicato un'edizione speciale per l'anniversario di Hybrid Theory, il loro strepitoso debutto discografico uscito nel 2000.