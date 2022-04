Metallica, Kirk Hammett: "Non siamo persone perfette, facciamo errori in continuazione come tutti"

È stata una delle uscite in vinile più attese dell’ultimo Record Store Day: Portals il primo Ep solista del chitarrista dei Metallica Kirk Hammett, quattro pezzi strumentali per 27 minuti di sperimentazione fuori dai confini del metal: “Sono rimasto abbastanza scioccato quando ho avuto la piena approvazione della band per questo progetto” ha detto Kirk Hammett, “Con il tempo siamo diventati più vecchi, maturi e saggi”.

Il senso di appartenenza, la fedeltà ad un suono e ad un immaginario e la tensione creativa sono solo alcuni degli elementi chiave del mondo dei Metallica, la forza che ha permesso alla band di costruire una carriera che dura dal 1981 ma che ha anche sempre frenato le ambizioni soliste dei membri della band. I Metallica sono un monumento che non può essere messo in secondo piano. Si dice che sia stato proprio Kirk Hammett a scontrarsi nel 2001 con Jason Newsted, secondo bassista della band, che voleva sperimentare nuove direzioni artistiche. Oggi Kirk Hammett che è entrato nei Metallica l’11 aprile 1983 per le registrazioni del primo album Kill ‘Em All (che in origine si chiamava Metal Up Your Ass), un giorno dopo l’allontanamento di Dave Mustaine ha cambiato idea e dice: “Eticamente, moralmente e creativamente è sbagliato negare a qualcuno l’opportunità di esprimere sé stesso”. E’ proprio la longevità dei Metallica e la strettissima relazione con i fondatori Lars Ulrich e James Hetfield e con il bassista Robert Trujillo entrato nel 2003 ad aver fatto cambiare prospettiva (oltre alla scelta di essere sobrio da oltre sette anni) a Kirk Hammett: “Ci sono altre cose più importanti da considerare, come la salute mentale della band e la nostra energia creativa” dice, “Gli altri sanno che non andrò da nessuna parte, i Metallica sono casa mia.” I Metallica rimangono un monumento alla potenza sonora e al virtuosismo metal che nasce dalla condivisione di sé stessi come in una famiglia : “Siamo umani” dice Kirk Hammett, “Non siamo persone perfette, facciamo errori in continuazione come tutti.”