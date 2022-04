Mick Jagger elogia Machine Gun Kelly e Yungblud: "C'è ancora un po' di vita nel mondo del rock"

Durante una recente intervista rilasciata all'emittente svedese P4, Mick Jagger ha indicato Machine Gun Kelly e Yungblud come un paio di esempi di artisti che stanno riportando "vita" al rock moderno.

Il leggendario frontman dei Rolling Stones sembra avere un'ottima opinione di Machine Gun Kelly, che da rapper ha scelto di intraprendere la strada del pop-punk. Jagger ha attribuito ai due giovani artisti il merito di aver riacceso la sua fiducia nel futuro del rock:

"Nella musica rock c'è bisogno di energia e non ci sono stati molti nuovi cantanti rock in giro. Ora ce ne sono alcuni.ci sono Yungblud e Machine Gun Kelly. Quel tipo di atmosfera post-punk mi fa pensare che ci sia ancora un po' di vita nel rock and roll".

I Rolling Stones si stanno preparando al loro trionfante tour celebrativo dedicato al 60° dalla fondazione della band, e Mick Jagger non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi: "Non previsto che possa essere l'ultimo tour. Adoro essere in tour. Non credo che lo farei se non mi divertissi. Mi piace andare sul palco e fare le mie cose. Questo è quello che faccio. Voglio che tutti si divertano e dimentichino i problemi nelle loro vite per un paio d'ore e si rilassino trascorrendo un pomeriggio e una serata fantastici".