Red Hot Chili Peppers: un fan ha comprato per sbaglio i biglietti per il tour della cover band, i "Red NOT Chili Peppers"

Brutta disavventura per un fan dei Red Hot Chili Peppers che per sbaglio ha acquistato i biglietti per il tour di una cover band chiamata Red NOT Chili Peppers.

Aaron, questo il nome dello sfortunato ragazzo, ha dichiarato al Metro Times della città di Detroit di aver trovato un annuncio pubblicitario per le date dei concerti mentre scorreva il feed dei suoi social network, credendo che si trattasse dei biglietti per un live della band di Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante. Visto il modo con cui i Red Hot Chili Peppers stanno promuovendo l'uscita del nuovo album Unlimited Love, con esibizioni in piccoli club e negozi di dischi, ha creduto senza alcun dubbio che l'annuncio riferito ad un concerto al Magic Bag di Ferndale con biglietti a 20 dollari fosse una cosa plausibile.

In effetti la band Californiana nelle ultime settimane si è esibita negli ultimi giorni in piccole venue come il Fonda Theatre e l'Amoeba Music.

"Il modo in cui stavano promuovendo il disco appena uscito, con date in piccoli locali e negozi di dischi, mi ha fatto pensare che fossero quelli veri", ha aggiunto Aaron, "Ho esclamato 'oh mio dio, forse sono fortunato'" acquistando immediatamente i biglietti.

Il ragazzo si è reso conto dell'errore solo nel momento dell'arrivo della mail di conferma dell'avvenuto acquisto: la band si chiamava in realtà Red NOT Chili Peppers. "Cambiava solo una lettera!", ha dichiarato Aaron sottolineando di non aver notato nella grafica dell'annuncio il NOT maiuscolo e il resto del nome della band in minuscolo.

Secondo il sito web della band, i Red NOT Chili Peppers "rendono omaggio al grande quartetto funk rock, una band che ha cavalcato tre decenni di successi in vetta alle classifiche e ha dato vita una delle più grandi fan base al mondo".