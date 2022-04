I Kings of Leon sono tornati in studio: la band potrebbe pubblicare presto nuova musica. Guarda il video

I Kings of Leon stanno per tornare con nuova musica. Lo ha rivelato la band stessa, tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram che li vede arrivare in studio e poi suonare insieme, per registrare delle tracce inedite, per la prima volta in tre anni.

“Stay Tuned”, promettono i rocker nella didascalia, “Restate sintonizzati”.

I fratelli Caleb, Nathan e Jared Followill insieme con il loro cugino Matthew hanno pubblicato nel 2021 When You See Yourself, il seguito di WALLS del 2016. When You See Yourself, che includeva anche il singolo The Bandit, era stato rilasciato sottoforma di NFT (non fungible token): i Kings Of Leon sono stati i primi in assoluto ad intraprendere questo tipo di operazione.

Nel breve video condiviso, a parlare è Matt, chitarrista, per il quale il ritorno in studio di registrazione è ancora più emozionante, considerata la pausa presa dopo la nascita della figlia nel luglio 2021. Nascita annunciata dagli stessi Kings Of Leon, sempre tramite i loro social ufficiali.

“Sto andando a fare un po’ di musica con la band – dice Matt in questa ultima clip pubblicata il 12 aprile – Della nuova musica per la prima volta dalla fine del 2018. Tutto questo è molto eccitante. Sono un po’ nervoso. Sarà fantastico. Restate sintonizzati!”.