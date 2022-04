Green Day, CAMBIO LOCATION per il concerto a Milano: si svolgerà all'interno di IDays. Tutte le info

Si sposta a I-Days, il più grande rock Festival di Milano, una delle due tappe italiane già annunciate nel nuovo tour dei Green Day. Il concerto, previsto originariamente all’Ippodromo Snai di San Siro, avrà luogo, nella stessa data – martedì 15 giugno 2022 – all’Ippodromo Milano Trenno nella terza giornata del Festival.

Ad aprire la giornata di I-Days ci saranno i Weezer, band alternative rock statunitense di Rivers Cuomo, conosciuta soprattutto per il singolo “Buddy Holly”, che ha appena festeggiato il trentesimo anniversario di carriera e Amyl And The Sniffers la rock band australiana nominata per il secondo anno consecutivo il best live act ai Music Victoria Awards.

Un ritorno attesissimo quello dei Green Day in Italia che vanno ad aggiungersi alla ricca line-up della nuova edizione di I-Days Milano, dove anche quest’estate, dopo oltre vent’anni di storia, si esibiranno grandi artisti e band di fama mondiale:

9 giugno

Greta Van Fleet, The Struts & more to be announced



11 giugno

Imagine Dragons, Rkomi, Mother Mother, Kennyhoopla & more to be announced



15 giugno

Green Day, Weezer, Amyl and The Sniffers

I biglietti precedentemente acquistati sono validi per la nuova location.

Coloro che hanno acquistato il biglietto per lo show, ora cancellato, degli Aerosmith di venerdì 10 giugno 2022 (o un biglietto delle date precedentemente previste nel 2020 o 2021) e non hanno già richiesto il rimborso/voucher potranno scegliere se accedere al concerto dei Green Day il 15 giugno a I-Days (cambiando in cassa il biglietto il giorno dello show) o proseguire con la pratica di rimborso.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti e i rimborsi, consultare il sito > https://www.livenation.it/show-updates.

I biglietti per I-Days sono disponibili sulle piattaforme ufficiali https://www.ticketmaster.it/, https://www.ticketone.it/,

https://www.vivaticket.com/ e in tutti i punti vendita autorizzati.

VIRGIN RADIO è la radio ufficiale