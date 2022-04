Queen, Bohemian Rhapsody è diventata tesoro culturale: è stata inserita nel National Registry americano

Ogni anno la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti seleziona 25 brani "culturalmente, storicamente o esteticamente significativi" da aggiungere al registro nazionale. Tra le canzoni selezionate quest'anno compare anche una delle composizioni moderne più influenti degli ultimi 40 anni: "Bohemian Rhapsody" dei Queen.

Nella lista, oltre al brano simbolo del leggendario Freddie Mercury, la Biblioteca del Congresso ha selezionato anche "Don't Stop Believin'" dei Journey, Negli scorsi anni venne inserito l'intero album Master Of Puppets dei Metallica e Nevermind dei Nirvana.

I brani rock selezionati negli anni dalla Biblioteca del Congresso non sono molti, ma l'inclusione dei Bohemian Rahpsody eleva il brano dei Queen a vero e proprio tesoro culturale.

La lista dei brani inseriti quest'anno:

- Harlem Strut — James P. Johnson (1921)

- Franklin D. Roosevelt: Complete Presidential Speeches (1933-1945)

- Walking the Floor Over You — Ernest Tubb (1941) (single)

- On a Note of Triumph (May 8, 1945)

- Jesus Gave Me Water — The Soul Stirrers (1950) (single)

- Ellington at Newport — Duke Ellington (1956) (album)

- We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite — Max Roach (1960) (album)

- The Christmas Song — Nat King Cole (1961) (single)

- Tonight’s the Night — The Shirelles (1961) (album)

- Moon River — Andy Williams (1962) (single)

- In C — Terry Riley (1968) (album)

- It’s a Small World — The Disneyland Boys Choir (1964) (single)

- Reach Out, I’ll Be There — The Four Tops (1966) (single)

- Hank Aaron’s 715th Career Home Run (April 8, 1974)

- Bohemian Rhapsody — Queen (1975) (single)

- Don’t Stop Believin’ — Journey (1981) (single)

- Canciones de Mi Padre — Linda Ronstadt (1987) (album)

- Nick of Time — Bonnie Raitt (1989) (album)

- The Low End Theory — A Tribe Called Quest (1991) (album)

- Enter the Wu-Tang (36 Chambers) — Wu-Tang Clan (1993) (album)

- Buena Vista Social Club (1997) (album)

- Livin’ La Vida Loca — Ricky Martin (1999) (single)

- Songs in A Minor — Alicia Keys (2001) (album)

- WNYC broadcasts for the day of 9/11 (Sept. 11, 2001)

- WTF with Marc Maron (Guest: Robin Williams) (April 26, 2010) (Podcast)