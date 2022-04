Red Hot Chili Peppers, John Frusciante: "Abbiamo registrato 48 canzoni. C'è ottimo materiale per un nuovo album"

Secondo John Frusciante quando i Red Hot Chili Peppers si sono ritrovati in studio sono diventati “inarrestabili.” Guidati dal produttore-guru Rick Rubin nel suo studio Shangri-La di Malibu (il creatore del suono di Blood Sugar Sex Magik del 1991 e Californication del 1999), John Frusciante, Anthony Kiedis, Flea e Chad Smith hanno registrato addirittura 48 canzoni.

Diciassette sono finite nella tracklist del loro nuovo album Unlimited Love uscito il 2 aprile, che segna il ritorno di Frusciante con i Red Hot dopo 14 anni. Quando Flea lo ha invitato a tornare in studio con loro, dopo un pomeriggio passato a casa con le fidanzate a guardare una partita di basket, Frusciante ha detto: “Non ero sicuro di essere ancora capace di scrivere canzoni rock”.

Durante le session in studio la band ha ritrovato il groove e l’intesa musicale e le cose sono cambiate subito: “Mi sarei fermato dopo venti canzoni ma continuavamo a stimolarci l’uno con l’altro” ha raccontato Frusciante alla rivista Total Guitar, “Ci sono stati diversi momenti in cui mi sono detto: abbiamo abbastanza canzoni, devo smettere di scrivere. Alla fine abbiamo più canzoni di quante ne abbiamo mai scritte per un album. Per Stadium Arcadium ne avevamo 33, stavolta siamo andati oltre. Anthony è stato grande a scrivere un testo per ognuna”.

In un’altra intervista, Anthony Kiedis ha raccontato di aver esaurito tutte le idee che aveva per i testi: “Ogni giorno tornavo a casa in macchina dallo studio, riascoltavo i brani e pensavo alle strofe e i ritornelli. Per la prima volta non ho dovuto tagliare niente di quello che scrivevo, c’erano troppe canzoni”.

Secondo John Frusciante la canzoni che non sono entrate nella scaletta di Unlimited Love potrebbero finire in quella di un altro album dei Red Hot Chili Peppers: “Sono convinto che ci siano dei grandi brani rimasti fuori, quindi ho deciso di mettermi al lavoro per mixarli e fare le sovraincisioni”. I Red Hot Chili Peppers sono pronti a partire per un tour che inizia il 4 giugno da Siviglia e finisce a Louisville in Kentucky il 25 settembre, ma subito dopo secondo le indiscrezioni di Frusciante potrebbe arrivare il momento di un nuovo album.