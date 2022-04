Jimmy Page rivela perché ha rifiutato di collaborare con Ozzy Osbourne: "Sto lavorando su tanti altri progetti"

Parlando del prossimo album di Ozzy Osbourne pieno di superospiti, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith (che forma la band che accompagna il Principe delle Tenebre insieme a Robert Trujillo dei Metallica e Duff McKagan dei Guns’n’Roses) aveva parlato del progetto purtroppo non realizzato di riunire «La Santa Trinità della chitarra», ovvero Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page.

Eric Clapton e Jeff Beck partecipano insieme ad altri grandi nomi del rock come Mike McCready dei Pearl Jam, Josh Homme dei Queens of the Stone Age e Zakk Wylde al nuovo album prodotto da Andrew Watt, ma per quanto riguarda il leggendario chitarrista dei Led Zeppelin, Chad Smith ha detto: «Non sta suonando molto ultimamente, quindi non ci sarà». Il risultato delle session in studio sarà comunque spettacolare: «Ascoltando l’album ogni chitarrista al mondo andrà fuori di testa». Jimmy Page ha spiegato di aver rifiutato l’offerta di Ozzy Osbourne perché è impegnato con altri progetti: «Non è solo uno, sono tanti» ha detto in un’intervista con la rivista Classic Rock «Sto lavorando a tante cose ma non voglio rivelare nulla per ora perché non voglio dare a nessuno l’occasione di maleinterpretare le mie parole».

Oltre a curare la riedizione e la rimasterizzazione del catalogo dei Led Zeppelin, Jimmy Page ha detto di voler tornare a suonare la chitarra con cui ha cambiato la storia del rock, ma non ha voluto rivelare come e quando: «Ci sono tanti modi diversi in cui voglio ripresentarmi al pubblico, ma li lascio all’immaginazione del pubblico. Non è ancora arrivato il momento». Probabilmente Jimmy Page ha un album solista in uscita, oppure sta pensando di tornare sul palco per qualche esibizione speciale («Mi piacerebbe che la gente mi vedesse ancora suonare» ha detto in passato), ma sicuramente non vuole che il suo ritorno sia un featuring nell’album di qualcun altro, anche se si tratta di Ozzy.

Il modo di lavorare a distanza imposto da un album così ricco di ospiti, e dalle limitazioni agli spostamenti causate dalla pandemia non è inoltre il suo preferito: «Non sono mai stato uno che registra qualcosa da solo con la sua chitarra e poi manda un file a qualcun altro in studio» ha spiegato Page, «Non è il modo in cui mi sono avvicinato alla musica tanto tempo fa e non voglio farlo ora. Per me la cosa importante è suonare insieme».