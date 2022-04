Anthony Kiedis sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: "La commedia ha il diritto di esistere senza troppa violenza"

Anche Anthony Kiedis ha detto la sua sul fattaccio che, durante la cerimonia di assegnazione degli Oscar 2022 a Los Angeles, ha visto protagonisti Will Smith e Chris Rock. L’attore, poi vincitore nella categoria miglior attore protagonista per il suo ruolo in King Richard, ha tirato uno schiaffo in faccia al comico Chris Rock, il quale aveva fatto una battuta sulla moglie di Smith, Jada Pinkett.

Intervistati da Howard Stern, Kiedis e John Frusciante si sono schierati con Rock, o meglio contro la violenza.

“Adoriamo Chris Rock – le parole del chitarrista – e non mi tirerò indietro nel dire che non avrebbe dovuto essere schiaffeggiato”. L’attore aveva presentato la band, in occasione del loro ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame, nel 2012. Inoltre, ha fatto anche un cameo nel video del brano Hump de Bump, di cui era regista.

Kiedis, che inizialmente non voleva sbottonarsi sull’argomento, si è poi lasciato andare, dopo che il suo compagno di band ha detto la sua: “Amo la commedia. Amo i comici e amo essere offeso. Anche se in quel momento [Chris Rock] non era necessariamente offensivo… spero che in futuro offenda me. Perché penso che sia salutare, essere offesi ed essere gentili. La commedia ha il diritto di esistere senza troppa violenza”.