Sex Pistols, The Original Recordings in uscita il prossimo 27 maggio. Tutte le info

Il prossimo 27 maggio uscirà Sex Pistols: The Original Recordings, un album che raccoglie venti brani che hanno fatto la storia della band tra il 1976 e il 1978: ci saranno i 'grandi classici' Anarchy In The UK, God Save The Queen, Pretty Vacant, Holidays In The Sun ma anche estratti dalla colonna sonora del film The Great Rock & Roll Swindle e alcune b-side come I Wanna Be Me, Satellite e Did You No Wrong. Il tutto disponibile quattro giorni prima dell’uscita di Pistol, la serie tv dedicata ai Sex Pistols diretta da Danny Boyle.



Tracklist

01. Pretty Vacant

02. God Save The Queen

03. Bodies

04. No Feelings

05. I Wanna Be Me

06. Anarchy In The UK

07. Submission

08. No Fun

09. (I'm Not Your) Stepping Stone

10. Holidays In The Sun

11. New York

12. Problems

13. Lonely Boy

14. Silly Thing

15. Something Else

16. C'Mon Everybody

17. Satellite

18. Did You No Wrong

19. Substitute

20. My Way