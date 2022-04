Joker 2, rallenta la produzione del sequel con Joaquin Phoenix: "ma le riprese dovrebbero partire nel 2023"

Secondo quanto riportato del magazine cinematografico The Direct il sequel di Joker, l'acclamata pellicola del 2019 con protagonista Joaquin Phoenix, avrebbe subito un rallentamento sostanziale nelle fasi di pre-produzione.

Secondo il magazine il rallentamento della produzione non sarebbe legato a particolari impedimenti o problemi, semplicemente il regista, che ricopre anche il ruolo di sceneggiatore, non avrebbe consegnato agli studios alcuno script del film, nemmeno una bozza. Sempre secondo il magazine, che riporta le dichiarazioni dell'insider The Ankler, il fgatto che non sia stato consegnato alcun materiale non dovrebbe significare sostanziali slittamenti dell'inizio delle riprese, previste per l'inizio del 2023.

Negli scorsi mesi il Premio Oscar Joaquin Phoenix, vincitore della statuetta come miglior attore protagonista proprio per l'interpretazione del ruolo di Arthur Flek in Joker, in un'intervista rilasciata al magazine The Playlist, si disse aperto al progetto legato al sequel del film: “Non lo so. Sin da quando stavamo girando, abbiamo cominciato a pensare: questo ragazzo è un tipo interessante. Ci sono delle cose che potremmo fare con lui, esplorarlo meglio. Mi chiedete se poi effettivamente lo faremo? Non lo so”. Nessuna certezza, quindi, ma nessuna smentita.

Il film fu un vero e proprio trionfo, sia dal punto di vista degli incassi sia da quello della critica e dei riconoscimenti: Leone d'Oro, Oscar per Phoenix e per le musiche di Hildur Guðnadóttir. Non sorprende quindi un interesse così alto nei confronti di un possibile capitolo numero due della storia di uno dei cattivi più controversi del mondo dei comics.