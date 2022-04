Rammstein, pubblicata la tracklist ufficiale del nuovo album Zeit. Tutti i dettagli

“Zeit”, il nuovo disco dei Rammstein, in uscita il prossimo 29 aprile 2022. Da pochi giorni la band di Till Lindemann ha rivelato la tracklist ufficiale del nuovo album di inediti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rammstein (@rammsteinofficial)

1. Armee Der Tristen

2. Zeit

3. Schwarz

4. Giftig

5. Zick Zack

6. Ok

7. Meine Tränen

8. Angst

9. Dicke Titten

10. Lügen

11. Adieu

L'ottavo disco della band tedesca segue l'album senza titolo che ha portato la band direttamente in cima a quattordici classifiche internazionali nel 2019, dopo la più lunga pausa che sia mai intercorsa tra due album nella loro carriera fino ad oggi.



Till Lindemann (voce), Paul Landers (chitarra), Richard Z. Kruspe (chitarra), Flake (tastiera), Oliver Riedel (basso) e Christoph Schneider (batteria) hanno speso due anni a lavorare sulle undici canzoni del nuovo disco. Ancora una volta sono stati assistiti dal produttore berlinese Olsen Involtini. “Zeit” è stato registrato ai La Fabrique Studios di St. Rémy de Provence, Francia.



Bryan Adams è riuscito a ottenere uno scoop speciale per la copertina del nuovo album: il musicista e fotografo canadese ha scattato la foto dei Rammstein sui gradini del Trudelturm a Berlino-Adlershof, un imponente monumento dedicato alla ricerca aerea nel parco aerodinamico della città.



Il primo singolo omonimo è stato pubblicato in vinile nero 10” apribile, in CD digipack e digitale. Il video è uscito in anteprima sul canale YouTube ufficiale del gruppo ed è stato diretto dall’attore e musicista Robert Gwisdek, che per la prima volta collabora con la band.



L’imponente voce baritonale di Till Lindemann risuona su solenni accordi di piano e un coro angelico di sirene. La canzone tratta della transitorietà, della nostra mortalità e della preziosa, fugace felicità del momento perfetto. "Tempo, per favore stai fermo, stai fermo", si duole e implora Lindemann. "Il tempo, questo dovrebbe sempre andare avanti così/Tempo, è così bello, così bello/Chiunque conosce il momento perfetto".



Dopo un'epopea come questa, si ha bisogno di un momento di riposo, e i Rammstein ce lo concedono. I fan potranno ascoltare un totale di tre versioni di "Zeit". Come lato B, la band pubblica un meditativo, atmosferico arrangiamento neoclassico del polistrumentista islandese nominato ai Grammy Ólafur Arnalds, oltre a un remix del produttore di musica elettronica Robot Koch.





Nel corso di una carriera di quasi trent’anni, i Rammstein hanno venduto più di venti milioni di album in tutto il mondo e suonato innumerevoli tour spettacolari e innovativi. Quando il tour tutto esaurito negli stadi ha dovuto essere rimandato a causa della pandemia, i Rammstein hanno impiegato il loro tempo per lavorare al nuovo album.



Zeit sarà pubblicato come CD digipack standard con un libretto di 20 pagine, un CD digipack a sei pannelli in edizione speciale con un libretto di 56 pagine con sovraccoperta, e come doppio vinile 180g con un libretto di 20 pagine in grande formato, così come nei soliti formati digitali.