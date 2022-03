Foo Fighters: UFFICIALE la band ha annullato tutto il prossimo tour

Con un comunicato pubblicato sui principali canali social della band i Foo Fighters hanno deciso di annullare completamente tutte le date del prossimo tour a seguito della scomparsa del loro compagno, amico e fratello Taylor Hawkins.

Le parole della band di Dave Grohl:

"è con grande tristezza che i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le date del prossimo tour alla luce della sconvolgente perdita del nostro fratello Taylor Hawkins. Ci scusiamo e condividiamo il vostro disappunto per il fatto che non riusciremo a vederci come previsto. Invece utilizzeremo questo tempo per rimanere nel nostro dolore, per riprenderci, per rimanere vicino ai nostri cari e apprezzare tutta la musica e i ricordi che abbiamo costruito e creato insieme.

Con amore

i Foo Fighters"