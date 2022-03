È morto Taylor Hawkins. Il batterista dei Foo Fighters aveva 50 anni. RIP

Con un messaggio sui canali social della band postato intorno alle 4 del mattino in Italia i Foo Fighters hanno comunicato l’improvvisa scomparsa di Taylor Hawkins.

"La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile".

Secondo quanto è trapelato da fonti vicine alla band, che in questo momento si trova in Colombia a Bogotà (presso il Four Seasons Hotel Casa Medina), la causa del decesso potrebbe essere stata un infarto.