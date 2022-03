Red Hot Chili Peppers, Flea: "Il nuovo album rappresenta tutto il meglio di noi. Abbiamo tirato fuori i co****ni!"

I Red Hot Chili Peppers stanno tornando: il 1° aprile uscirà Unlimited Love, il loro dodicesimo album, già anticipato dal singolo Black Summer.

Il bassista Flea ha condiviso sul suo profilo Instagram una vera e propria dichiarazione d’amore per la nuova musica del gruppo, insieme con una foto dei quattro membri felici e sorridenti.

“Il nostro nuovo doppio album Unlimited Love, è in uscita il 1° aprile – le parole di Flea – Abbiamo scavato il più a fondo possibile, questo album rappresenta il meglio di noi. Sono così orgoglioso dei miei compagni di band che hanno tirato fuori i coglioni, sono sbalordito da tutti loro!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flea (@flea333)

Unlimited Love è il primo lavoro discografico della band dal ritorno in formazione di John Frusciante, il quale aveva abbandonato i Red Hot – l’ultima volta – nel 2009.

La band si sta preparando anche per un tour che porterà i nuovi pezzi e i successi senza tempo in giro per il mondo: li aspettiamo il 18 giugno al Firenze Rocks!