Led Zeppelin, Robert Plant svela le 8 canzoni che porterebbe su un'isola deserta. Scopri la lista

Nel corso di una divertente intervista rilasciata per il leggendario programma Desert Island Discs in onda su BBC 4 il grande Robert Plant, il frontman dei Led Zeppelin, ha rivelato quali canzoni porterebbe con sé su un'isola deserta. La lista dei brani è davvero varia e tra gli interpreti non mancano assolutamente le sorprese spaziando da Mario Lanza a Eddie Cochran fino Howlin' Wolf e una sua canzone del 2007 registrata con Alison Krauss, Your Long Journey.

Tra tutti questi brani il leggendario frontman dei Led Zeppelin ha eletto come la sua preferita Serenade di Mario Lanza, una canzone tratta dall'omonimo film del 1957. Assieme alle otto canzoni Robert Plant ha confessato che porterebbe con sé anche un libro, The Early English Poems tradotto da Michael Alexander e un "cestino contenente foto di piccioni viaggiatori" come unico oggetto di valore.

Il leggendario programma Desert Island Discs è in onda ininterrottamente dal 1942 e da allora è styato condotto da soli 5 diversi conduttori. La più recente conduttrice, Lauren Laverne, è al microfono dal 2018.

