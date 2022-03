Corey Taylor svela qual è la sua canzone preferita dei Metallica: "con quel brano mi esplose la testa"

Corey Taylor è un vero fan dei Metallica e, come tutti, ha la sua canzone preferita tra la discografia della band.

Lo ha rivelato lo stesso frontman degli Slipknot nel corso di uno scambio di battute con i fan, avvenuto alla convention Mad Monster Party lo scorso febbraio. Alla domanda diretta, Taylor ha risposto senza esitazione dichiarando il titolo del brano: “Disposable Heroes”. La canzone è contenuta nel capolavoro dei Metallica Master Of Puppets, del 1986.

Il rocker ha poi ricordato il giorno in cui comprò l’album e il suo primo folgorante ascolto: “Quella canzone... dovete ricordarvi, quando è uscito quell'album, ero giovane e sono andato a comprare la cassetta da Sam Goodie, che... è un fottuto negozio di dischi […] Così sono andato al centro commerciale locale per comprare l’album da Sam Goodie. Avevo il mio cazzo di walkman con me e l'ho ascoltato dall’inizio alla fine... il lato A è fottutamente perfetto, davvero perfetto. Un classico. Così figo. Poi ho girato il nastro e la prima canzone era Disposable Heroes e all'improvviso mi è esplosa la testa. Mi son detto ‘Questa è la migliore fottuta canzone di sempre.' Quel riff è stupidamente cool. Non riesco nemmeno a spiegarlo. La canzone continua a costruirsi ad evolvere... sì, fino ad oggi è la mia fottuta canzone preferita dei Metallica. È così fantastica”.