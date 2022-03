Liam Gallagher risponde alle parole di Dave Grohl: “Lui è un giusto, gli altri sono inutili”

Liam Gallagher ha detto la sua su Dave Grohl. Non la prima e forse neanche l’ultima, ma sicuramente con toni più pacati di altre uscite, con un tocco però in pieno stile Gallagher.

Recentemente, in occasione di un’intervista con NME per la promozione della commedia horror Studio 666, Grohl ha parlato anche della collaborazione con Liam per la scrittura del singolo Everything's Electric, che anticipa il nuovo album del cantante di Manchester C’MON YOU KNOW, in arrivo il prossimo 27 maggio: “Sfortunatamente non l'abbiamo fatto di persona, ma adoro stare nella stessa stanza con Liam – le parole di Grohl – Con quel ragazzo è come mettere un fottuto quarto di dollaro in un jukebox e alzare il volume. È davvero fantastico. Ovviamente, è un cantante straordinario ed è una fottuta rock star. È una delle ultime rockstar rimaste”.

He’s correct the rest of them are usless — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 4, 2022

Ora ecco arrivare la risposta di Gallagher, ovviamente da Twitter, dove un fan gli avrebbe chiesto come ci si senta ad essere definito così da “David Grohl”: “He’s correct, the rest of them are useless”, le parole di Liam, ovvero: lui è un giusto, ci sta dentro, gli altri sono inutili. Già in un’intervista sempre con NME, infatti, il più giovane dei fratelli Gallagher aveva raccontato la collaborazione con il cantante e il produttore dei Foos, Greg Kurstin, per la traccia Everything's Electric, sottolineando come il brano inviato da Gohl sia stato scelto tra una miriade di altri pezzi inviati dal batterista della band, Taylor Hawkins, “ogni fottuta settimana”, per citare direttamente il nostro Rock Ambassador. La canzone di Grohl – il quale suona anche la batteria per l’occasione – “è una vera e propria canzone rock'n'roll. [Le idee del batterista, invece, erano] un po' stravaganti”.