The Cure, Robert Smith torna a suonare dal vivo e svela il titolo del nuovo album. Guarda il video

La scorsa note il grande Robert Smith, il leader dei The Cure, è tornato ad esibirsi dal vivo e per la prima volta assieme ai CHVRCHES, la giovane band scozzese con cui ha pubblicato il singolo How Not To Drown.

Dopo aver suonato il brano sul palco della O2 Academy Brixton, in occasione della premiazione degli NME Awards 2022, il frontman inglese ha eseguito anche Just Like Heaven, brano dei The Cure pubblicato nel 1987 all'interno dell'album Kiss Me Kiss Me Kiss Me.

A seguito della premiazione, e delle esibizioni, durante le interviste di rito il rocker inglese ha svelato a sorpresa anche il titolo del nuovo album dei The Cure. In una dichiarazione rilasciata a NME Robert Smith ha raccontato le lavorazioni del nuovo album della band: "Ho lavorato a due album dei The Cure e uno di loro è terminato. Purtroppo ho finito il secondo. Dall'altro devo registrate le voci per quattro tracce quattro voci e posso dirvi che ci saranno 10 canzoni per ogni album. Mixeremo il mese prossimo, dal 1 aprile. Quindi mi sono rimaste ancora tre settimane".

“Conosco il titolo" ha aggiunto Robert Smith, "si chiamerà 'Songs Of The Lost World'. Ha una copertina, ha una data di uscita, è quasi finito! I tempi sono lunghi a causa del vinile, ma potrebbe arrivare a settembre. Preferirei che uscisse. Non sopporto le attese".

Guarda i video del concerto dei CHVRCHES con Robert Smith sul palco della O2 Academy Brixton: