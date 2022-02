Eddie Vedder racconta la storia (e il curioso significato) di Mrs.Mills, il brano con Ringo Starr

Eddie Vedder ha raccontato che quando ha iniziato mettere in sequenza i brani del suo nuovo album solista, Earthling, ha pensato alla scaletta di un concerto: «Alla fine, quando ci sono i bis, arrivano gli ospiti speciali» ha detto. E’ per questo che ha scelto come penultimo brano dell’album, Mrs. Mills una straordinaria collaborazione con Ringo Starr (che suona le percussioni) che è anche un omaggio alla storia dei Beatles.

«E’ un pezzo con un suono molto Beatles» ha detto Eddie Vedder ospite del podcast Smartless, «Per questo ci voleva il tocco di Ringo. Lo abbiamo contattato, e lui è stato felice di collaborare. Suonare nello stesso studio con Ringo Starr è stato come andare a scuola».

“Mrs.Mills” è il nome che è stato dato dai Beatles ad un pianoforte Steinway & Sons che si trovava ad Abbey Road e che si dice Paul McCartney abbia usato per suonare Lady Madonna. Il nome è un omaggio alla pianista inglese Gladys Mills che nei primi anni ’60 registrava album del genere music hall e cabaret, canzoni popolari da cantare nelle sale da ballo in un’era in cui non c’era ancora il rock’n’roll. Il primo album di Gladys Mills è del 1961, nel 1962 i Beatles entrano per la prima volta ad Abbey Road, il pianoforte rimane lì per decenni, è stato visto e usato dai Beatles ma anche da tutte le band che sono entrate in quegli studi negli anni successivi ed è diventato un’icona della musica britannica.

«Il pianoforte è ancora ad Abbey Road, perché non hanno voluto venderlo a Paul McCartney» ha raccontato Eddie Vedder, che è stato molto ispirato dalla storia di Mrs.Mills, «Mi ha affascinato lo spirito indipendente di Mrs.Mills, il pianoforte che non voleva appartenere a nessuno. Voleva stare lì dove è sempre stato, ed essere suonato da tutti quei musicisti fantastici che sono passati da Abbey Road. La mia canzone Mrs.Mills parla di questo».

Eddie Vedder ha detto di aver tentato anche lui di affittare Mrs.Mills, ma non ci è riuscito: «In studio con Andrew Watt ne avevamo uno uguale, uno Steinway & Sons. Lo hanno suonato Elton John e Stevie Wonder». Altri due superospiti che hanno reso speciale il nuovo album di Eddie Vedder.