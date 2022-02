Guns N' Roses, Slash: "entro l'estate pubblicheremo un paio di inediti, prima di ricominciare il tour"

La reunion infinita dei Guns N' Roses iniziata nel 2016 non è ancora finita, e la band di Slash, Axl Rose e Duff McKagan è pronta per tornare con nuova musica dopo i due singoli Hard Skool e Absurd. Lo ha raccontato Sash in una nuova intervista, ricordando il momento in cui i Guns N' Roses sono tornati sul palco insieme per il Not in This Lifetime Tour iniziato il 1 aprile 2016 con una data in un club fondamentale per la storia della band, il Troubadour di West Hollywood e finito dopo 158 concerti con le due date del 1 e 2 novembre al Caesars Palace di Las Vegas.

«Quando abbiamo iniziato c’era un grande punto di domanda su tutto» ha detto Slash, «Dovevamo fare solo il Coachella invece è iniziato un tour che praticamente sta andando avanti da allora». Il nome del tour prende il nome da una famosa dichiarazione di Axl Rose che alla domanda se sarebbe mai tornato con i Guns aveva risposto: «Non in questa vita»

Lasciarsi alle spalle anni di conflitti interni, dipendenze, follie rock’n’roll è stata una liberazione per Slash: «Dopo tutta quella negatività è stato fantastico ritrovare il senso della band: stare insieme e uscire sul palco a suonare». Dopo i due singoli Hard Skool e Absurd che provengono dalle session dell’album Chinese Democracy (pubblicato da Axl Rose con il nome Guns’n’Roses nel 2008) e sono state risuonate da Slash e Duff McKagan, tutti aspettano un nuovo album dei Guns N' Roses.

Duff McKagan e Slash ne hanno parlato spesso negli ultimi mesi: Duff ha detto che «La cosa divertente dei Guns N' Roses è che non dobbiamo ma parlare e fare progetti. Le cose succedono quando è il momento» mentre Slash ha detto «Ci stiamo divertendo a riprendere materiale che è rimasto in giro per un po’, aspettiamo di avere abbastanza canzoni per un album vero e proprio». I Guns N' Roses sono ripartiti in tour il 31 gennaio 2020 da Miami, portando a termine tutte le date anche in un momento difficile per le restrizioni dovute alla pandemia fino ai due concerti del 2 e 3 ottobre 2021 alla Hard Rock Arena di Las Vegas. Il 4 giugno 2022 arriveranno in Europa con una data a Lisbona (il 10 luglio i fan italiani li aspettano allo stadio San Siro di Milano) e vogliono essere pronti con qualche novità da suonare dal vivo: «Tutti ce lo chiedono in continuazione» ha detto Slash «Credo che quando ricominceremo a suonare a giugno ci saranno un paio di canzoni nuove in uscita».