Yungblud: cambio location per la data a Milano. Tutte le info

Il concerto di YUNGBLUD programmato per il 18 maggio 2022 al Lorenzini District di Milano viene spostato al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi).

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova location.

Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati preghiamo di consultare le FAQ sul sito di Live Nation https://www.livenation.it/show-updates

Il rocker polistrumentista britannico Yungblud, che suona chitarra, basso, pianoforte e batteria, è un’icona del movimento mondiale che incoraggia le persone ad essere loro stesse, contro ogni genere di oppressione senza senso. NME ha elogiato il suo singolo apripista Loner come “uno dei più grandi inni di sempre” e il suo brano I Think I’m Okay con Machine Gun Kelly feat. Travis Barker ha superato i 350 milioni di stream, ottenendo la certificazione Platino negli Stati Uniti e in Australia. Il suo ultimo album, Weird!, ha raggiunto la prima posizione nel Regno Unito. Yungblud è attualmente impegnato in un tour mondiale a supporto dell'ultimo disco che toccherà le più grandi città americane per poi arrivare in Europa.