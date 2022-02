Procol Harum: addio al fondatore Gary Brooker

Gary Brooker, cantante e fondatore della band progressive Procol Harum, si è spento lo scorso 19 febbraio all’età di 76 anni. Brooker lottava da tempo contro il cancro.

La band ha dato la notizia con un tweet sul proprio profilo ufficiale: “Con il più profondo rammarico dobbiamo annunciare la morte avvenuta il 19 febbraio 2022 di Gary Brooker MBE”.

In una nota, pubblicata sul sito dei Procol Harum, l’artista viene ricordato e celebrato: “Dai suoi primi duetti sul palco con il padre musicista, passando per la sua carriera discografica giovanile con The Paramounts di Southend, Gary ha mostrato e sviluppato un talento altamente individuale. Il suo primo singolo con i Procol Harum, "A Whiter Shade Of Pale" del 1967, è ampiamente considerato come l’emblema della Summer of Love, ma non avrebbe potuto essere più diverso dai dischi caratteristici di quell'epoca. Né era caratteristico della sua stessa scrittura. In tredici album, i Procol Harum non hanno mai cercato di replicarlo, preferendo forgiare un percorso irrequieto e progressivo, impegnandosi a guardare avanti per rendere ogni disco un 'intrattenimento unico. Il carisma di Gary non era affatto limitato al palco. Illuminava ogni stanza in cui entrava e la sua gentilezza verso una famiglia multilingue di fan era leggendaria. Era noto per la sua individualità, integrità e occasionalmente testarda eccentricità. Il suo spirito mordace e l'appetito per il ridicolo lo hanno reso un narratore inestimabile […] Ma oltre a tutti gli altri suoi interessi e capacità - pescatore pluripremiato, proprietario di pub, paroliere, pittore, inventore - era soprattutto un marito devoto e leale per Franky, che ha incontrato nel 1965 e sposato nel 1968. I nostri pensieri devono stare con lei, le loro famiglie e i loro amici in questo momento estremamente triste”.

Brooker nacque e crebbe attorniato dalla musica: suo padre, Harry Brooker, era un chitarrista professionista della pedal steel. Crescendo, Gary ha imparato a suonare vari strumenti, tra cui pianoforte, cornetto e trombone.