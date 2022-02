Johnny Depp: "Sono all’inizio di una nuova vita. Mi piace ricominciare da capo"

La storia di cadute e rinascite di Johnny Depp, la star di Hollywood che ha detto di essersi sempre considerato soprattutto una rockstar vivendo spesso al limite, diventerà il soggetto di un documentario prodotto da Disney +.

È una miniserie in due parti intitolata Johnny Vs. Amber e racconterà la lunga vicenda legale che ha visto Johnny Depp scontrarsi in tribunale contro la ex moglie Amber Heard, un processo che ha diviso l’opinione pubblica americana e ha avuto grande rilevanza sui media, provocando il ritiro di Johnny Depp dalla recitazione negli ultimi due anni.

I film dell’attore sono stati cancellati dalle piattaforme di streaming, e il suo ruolo di Grindelwald è stato eliminato dal terzo episodio di Animal Fantastici, prequel di Harry Potter.

Come Pam & Tommy che racconta la storia d’amore tra Tommy Lee e Pamela Anderson e il furto del loro sextape, anche questa nuova produzione di Disney+ si annuncia controversa: «Attraverso video privati inediti e i messaggi mostrati in tribunale durante il processo, questo film getterà uno sguardo approfondito su un matrimonio che è finito molto male, e stimolerà la riflessione su un tema fondamentale come la violenza domestica» hanno spiegato i produttori, «È una vicenda che da subito ha colpito il pubblico e creato polemiche: abbiamo voluto raccontarla da ogni prospettiva rispettando tutti e due i punti di vista. È importante che il pubblico riesca ad andare oltre i titoli dei giornali, capire chi sono Amber e Johnny e decidere da che parte vogliono stare in questa storia così complessa dal punto di vista umano».

Johnny Depp è ricomparso poche settimane fa per ritirare un premio a Sarajevo in Serbia, e ha dichiarato di essere: «All’inizio di una nuova vita. Mi piace ricominciare da capo» ha detto durante la cerimonia in cui ha ricevuto una medaglia d’oro al merito dal Presidente della Serbia, «E vorrei che questo nuovo inizio cominciasse proprio qui».

Dopo il boicottaggio negli USA del suo ultimo film Minamata, grazie alle nuove categorie "social" introdotte quest'anno dall'Academy Johnny Depp potrebbe partecipare alla corsa all'Oscar. #OscarsFanFavorite e #OscarsCheerMoment sono gli hashtag lanciati dalla Academy per avvicinare il grande pubblico agli Oscar. In poche parole questi due indici permetteranno di assegnare il premio del pubblico per il quale sarà possibile votare il proprio film preferito del 2021 e la scena preferita. I fan di Johnny Depp non si sono fatti scappare quest'occasione unica per "riabilitare" l'attore e dargli la possibilità di correre per almeno uno dei due premi.