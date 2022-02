Noel Gallagher racconta l'ultima volta che parlò con David Bowie: "Mi ha incoraggiato a continuare a scrivere, incredibile!"

Fin da quando era come ha detto lui stesso «Un tipo qualunque delle case popolari di Manchester che sapeva sonare qualche canzone dei Beatles» Noel Gallagher si è dato una missione: quella di diventare uno dei più grandi autori della musica britannica.

I suoi punti di riferimento sono sempre stati chiari e piuttosto evidenti in molte delle sue canzoni sia con gli Oasis e che da solista. Noel Gallagher si è ispirato a John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, a Roger Waters, Pete Townshend e David Bowie che ha definito «Uno che sta lassù in mezzo ai più grandi di sempre. Non aveva paura di niente, aveva una voce straordinaria e sapeva spingersi sempre oltre il limite. E poi aveva un occhio diverso dall’altro, non è mai esistita un'altra persona così» ha raccontato in un’intervista fatta per la serie David Bowie Is a cui partecipano anche Dave Grohl, Elvis Costello, Yungblud e il comico Ricky Gervais.

Dopo aver partecipato al concerto in livestreaming del 10 gennaio 2022 in onore di Bowie (che avrebbe compiuto 75 anni) con una cover di Valentine’s Day dall’album The Next Day, Noel Gallagher un aneddoto molto divertente sull’ultima conversazione avuta con il Duca Bianco.

«Insieme a Kate Moss ho ritirato un premio in suo nome come miglior artista solista ai Brit Awards. Poco dopo, tornato in camerino ho ricevuto una mail con scritto: “Continua a scrivere! Love, David”. Mi sono chiesto: “Ma David chi? Non conosco nessuno che si chiama David”. Dopo un paio di mail mi sono reso conto che stavo parlando con David Bowie» ha raccontato Noel, «Mi stava incoraggiando a continuare a scrivere, incredibile! Volevo rispondere: continua a fare concerti”, mi ricordo quando l’ho visto a Wembley con Morrissey come supporto. È sempre stato uno dei migliori. Un po’ troppo alto per me, ma comunque uno dei migliori».

Parlando delle sue canzoni di Bowie preferite, Noel Gallagher ha scelto il periodo pop elettronico di David Bowie, elencando Blue Jean, Modern Love e Let’s Dance la sua hit del 1983: «I fan di Bowie non amano quel periodo ma io scelgo Let’s Dance perché non si balla mai abbastanza nel mondo»