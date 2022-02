Red Hot Chili Peppers, le prime prove dopo il ritorno di Frusciante: "Abbiamo evitato di suonare le nostre canzoni"

Arrivano nuove rivelazioni sul ritorno di John Frusciante nei Red Hot Chili Peppers, il terzo della sua carriera con la band in cui è entrato per la prima volta nel 1989 per registrare l’album Mother’s Milk. Con il suo “touch” sulla chitarra, John Frusciante ha lasciato il segno sugli album di maggior successo della band, da Blood Sugar Sex Magik del 1991 a Californication del 1999, lasciandola due volte e poi tornando prima di annunciare il suo addio definitivo nel 2009.

Quando nel 2019 i Red Hot Chili Peppers lo hanno invitato di nuovo in studio con loro hanno evitato di provare le loro canzoni.

«John è tornato con noi esattamente dieci anni dopo essersene andato» ha raccontato Flea, «Invece di provare a scrivere canzoni nuove o suonare i nostri pezzi vecchi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente improvvisare e fare delle cover di brani che ci piacevano per ritrovare il groove. Era più facile, non avevamo l’impressione di tornare al lavoro».

Il nuovo album con John Frusciante alla chitarra, Unlimited Love, uscirà il prossimo 1 aprile. Si dice che sia stato Flea a convincere Frusciante a tornare: andavano spesso a vedere le partite di baseball insieme, e il bassista lo ha invitato in studio con la band. L’ultima volta era stato nel 2006 durante le session dell’album Stadium Arcadium: «Mi sono chiesto: sarò ancora capace di scrivere canzoni rock?» ha raccontato Frusciante.

Flea ha detto che lui e Anthony Kiedis non hanno mai avuto dubbi: «John è il musicista più appassionato e concentrato che conosca. La sua dedizione alla chitarra è una fonte di ispirazione molto positiva per noi. Anche quando non era con noi continuava ad avere un grande impatto su tutto quello che facevamo. Parliamo la stessa lingua, quando suoniamo comunichiamo senza parlare e insieme creiamo tantissima musica in un modo estremamente fluido».