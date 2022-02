Metallica, i testi di James Hetfield protagonisti di un nuovo libro di testo di filosofia

Max Cavalera, frontman dei Sepultura e dei Soulfly lo ha definito: «Il poeta definitivo della rabbia». È James Hetfield, chitarrista, voce e autore dei testi dei Metallica. «Ho sempre ammirato il suo modo di indagare i lati oscuri della vita e tirare fuori sempre qualcosa di positivo» ha detto Cavalera «Mettendo insieme l’analisi sociale e la letteratura horror di H.P.Lovecraft è diventato la voce della nostra generazione».

I testi di James Hetfield sono stati raccolti, commentati e interpretati in un libro in uscita il 19 aprile intitolato The Meaning of Metallica: Ride the Lyrics scritto da William Irvin, professore di filosofia del King’s College in Pennsylvania e grande appassionato di metal.

Nel 2021 i Metallica hanno celebrato 40 anni di carriera in cui hanno venduto 125 milioni di album e sono diventati un punto di riferimento dell’heavy metal e della sua evoluzione, ma non erano mai stati studiati dal punto di vista dei testi prima di ora. Generazioni di fan si riconoscono nel loro immaginario, nello spirito della band e nei temi che spesso vengono trattati da James Hetfield nelle sue canzoni: ricerca della verità, identità individuale, il rapporto tra la vita e la morte e tra la mente e il corpo, l’esigenza di giustizia, le ferite del passato ma anche la corruzione, la religione, la guerra e le dipendenze.

«I Metallica dipingono un arcobaleno di emozioni con una tonalità sfuggente ma non oscura. Per questo richiedono la nostra attenzione» spiega il professor Irvin che in passato ha scritto dei bestseller di cultura pop come I Simpsons e la Filosofia e Matrix e la Filosofia, che ha venduto oltre un milione di copie. «Ci portano ad immedesimarci o a provare empatia per una grande varietà di personaggi, da una divinità vendicativa ad un teenager in preda a istinti suicidi fino ad un uomo in piena crisi di mezza età». The Meaning of Metallica analizza tutta l’evoluzione di James Hetfield come autore: dalla semplicità istintiva di Kill ‘Em All alle tematiche sociali di Master of Puppets fino alle domande senza risposta di Sad But True e degli album più recenti dei Metallica. I fan dei Metallica non vedono l’ora di aggiungere questo libro alla loro collezione di opere sulla band fondata da James Hetfield, Lars Ulrich e Kirk Hammett.

Anche se James Hetfield probabilmente non è molto interessato all’analisi filosofica delle sue canzoni: «Odio quando le persone mi chiedono dei miei testi» ha detto una volta, «Mi viene voglia di dire: leggili e basta».