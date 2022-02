Zakk Wylde: "mi piacerebbe avere nei negozi la mia linea di dildo"

Durante una lunga e divertente intervista rilasciata a Classic Rock Magazine Zakk Wylde, il chitarrista di Ozzy e dei Black Label Society, si è raccontato attraverso molti aneddoti riguardanti la sua carriera, le sue passioni e il moderno mondo dell'intrattenimento.

Parlando del merchandising legato al suo nome, tra cui una linea di caffè, salse piccanti e altri oggetti curiosi, l'intervistatore ha domandato al rocker su quale altro prodotto piacerebbe che fosse impresso il suo nome: dei dildo!

"Questo è il prossimo articolo in lista, ovviamente" ha raccontato Wylde, "si potranno trovare nei supermercati nel reparto "boutique", anzi, nella sezione Very Boutique".

Il grande chitarrista è solito ironizzare e scherzare su moltissime cose. Dopo tutto ha trascorso quasi trent'anni di fianco a Ozzy Osbourne! In una recente intervista il chitarrista ha raccontato i momenti più divertenti e splatter a cui ha dovuto assistere durante il periodo in studio a Los Angeles con Ozzy. Uno dei problemi principali descritti da Zakk Wylde era l'aerofagia del Principe delle Tenebre e l'orrenda puzza che costantemente diffondeva in ogni angolo degli studi, provocando veri e propri malori ai membri del suo gruppo.

"Ozzy sganciava costantemente queste bombe puzzolenti. Avreste potuto usarle per evacuare le persone da interi edifici! [...] Onestamente all'inizio pensavamo che avesse un reale problema. Le sganciava ovunque: in studio, in aereo, siamo persino andati a Las Vegas per un fine settimana e si è lasciato andare pure in un casinò! Voleva terrorizzarci con quelle bombe".

In quel periodo il batterista Randy Castillo e Ozzy si facevano scherzi tremendi: «Una volta abbiamo riempito di escrementi il cuscino del divano su cui Ozzy passava ore a vedere video della seconda guerra mondiale durante le pause» ha raccontato Zakk, «Era una specie di vendetta per tutto quello che ci ha fatto passare». Per Randy Castillo e il bassista Bob Daisley No More Tears è l’ultimo album con Ozzy. Zakk Wylde invece continua a suonare la chitarra e scherzare con Ozzy (che è anche il padrino del suo quarto figlio Jesse) fino all’album Black Rain del 2007, portando avanti nel frattempo la carriera della band che ha fondato nel 1998, i Black Label Society e suonando anche in una cover band dei Black Sabbath chiamata Zakk Sabbath. Nel 2017 ha suonato con Ozzy nelle date del No More Tours II (un riferimento al No More Tour del 1991, che doveva essere l’ultimo di Ozzy) ed è tornato in studio con lui, si spera senza fare scherzi, per le session del prossimo album di Ozzy, a cui partecipano ospiti speciali come Jeff Beck, Eric Clapton e il chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi.