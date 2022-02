Muse, ecco come Matt Bellamy ha registrato la parte orchestrale del singolo Won't Stand Down. Guarda il video

Won't Stand Down è il nuovo singolo dei Muse, primo inedito della band inglese pubblicato a quasi quattro anni di distanza dal precedente album Simulation Theory.

Attraverso il suo account su Instagram Matt Bellamy ha pubblicato un video in cui spiega e mostra come ha registrato la parte "orchestrale" del brano:

"Ho usato questa GuitarViol (una specie di piccolo violoncello con un'accordatura di chitarra) per registrare l'arpeggio per la strofa principale di #wontstanddown. Ho registrato circa 12-16 tracce per creare il suono orchestrale"

Guarda il video:

Diretto dal regista Jared Hogan (girl in red, Joji), il videoclip di Won't Stand Down è stato girato a Kiev in Ucraina. Il protagonista del filmato è una figura fragile e misteriosa (interpretata dallo stesso Bellamy) che trafuga l'energia collettiva di un esercito oscuro per trasmutarsi in un essere potenziato. L'immaginario distopico e surreale ci riporta immediatamente alla classica produzione della band, marchio di fabbrica dei primi album del trio inglese.

Prodotto dai Muse e mixato da Dan Lancaster (Bring Me The Horizon), Won’t Stand Down è un inno da arena con chitarre pesanti e distorsioni del tipo industrial che amplificano i sorprendenti testi di Bellamy sul riprendersi il potere.

"Won’t Stand Down è un brano su come difendersi dai bulli, che sia al parco giochi, al lavoro o ovunque" dice Matt Bellamy. “Proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività”.

La band ha inoltre pubblicato il making of del videoclip. Guardalo qui:

I Muse saranno protagonisti sul palco del Firenze Rocks alla Visarno Arena il prossimo 17 giugno