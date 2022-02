Green Day, Billie Joe ha ritrovato la sua macchina: "Grazie a tutti per aver cercato la mia Chevy"

Billie Joe Armstrong ha trovato la sua adorata macchina. Il frontman dei Green Day, a seguito del furto della sua bellissima Chevy II del 1962, aveva chiesto aiuto ai suoi follower su instagram:

"Mi hanno rubato la macchina, una Chevy II del 1962. Questa macchina è nei cuori di tutti noi e fa parte della famiglia GD da oltre 30 anni. Per favore, in caso di avvistamento, suggerimento o informazione inviate tutto alla polizia di Costa Mesa. Incidente n. 22-002015, 22-002016. Si prega di chiamare il 714-754-5280, per favore ricondividete, chiedo aiuto a tutti voi per trovare questa macchina!!"

Ora, con un divertente messaggio pubblicato sui social, ha comunicato di aver ritrovato la sua macchina:

"HO TROVATO TA MIA AUTO!! Falso allarme.. abbiamo scoperto che mi ero dimenticato dove l'avevo parcheggiata... SCHERZO! La verità è che la persona che l'ha rubato l'ha lasciata parcheggiata [...] Grazie a Dio è tutta d'un pezzo. Nessun danno. Grazie grazie a tutti coloro che hanno cercato la mia Chevy. .. Vi voglio bene!"