Eddie Vedder ironizza su Tommy Lee prima di un assolo di batteria di Chad Smith: “lui non ha bisogno di elevarsi o ruotare”

Continua il botta e risposta tra Eddie Vedder e i Mötley Crüe in seguito all'intervista rilasciata dal leader dei Pearl Jam in cui confessava senza mezzi termini di odiare la band californiana. A seguito della presa di posizione del leader dei Pearl Jam non si è fatta attendere la risposta da parte di Nikki Sixx, bassista e fondatore dei Mötley Crüe, che ha definito la band di Seattle come "una delle più noiose al mondo".

Nelle ore seguenti l'account twitter della band di Eddie Vedder ha pubblicato un video con protagonista la folla durante un concerto, accompagnando il tweet con questa didascalia: "Noi amiamo i nostri annoiati fan".

We our bored fans. pic.twitter.com/B1cWuZDww4 — Pearl Jam (@PearlJam) February 7, 2022

Eddie Vedder ha rincarato la dose, aprendo una finestra sulla polemica con i Mötley Crüe durante un concerto nel New Jersey. prima di un assolo di batteria di Chad Smith (il batterista dei Red Hot Chili Peppers sta accompagnando Vedder in tour), il leader dei Pearl Jam ha aggiunto: "Quella batteria, quella macchina argentata e bellissima di cui lui è il motore, non ha bisogno di elevarsi o ruotare per funzionare. Lasciate che ve lo faccia vedere". Ovviamente Vedder si riferiva non troppo velatamente al batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee, noto per le sue acrobazie alla batteria che durante i concerti si trasforma in una vera e propria montagna russa, permettendo al batterista di effettuare acrobazie durante i suoi lunghi assoli.