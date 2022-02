Tom Morello: "fu un motociclista sulla tomba di Bon Scott a darmi l'ispirazione per la cover di Highway To Hell"

Tom Morello ha fatto un tributo agli AC/DC, nel suo ultimo album The Atlas Underground Fire: al suo interno troviamo infatti la cover di Highway To Hell, cantata e suonata insieme a niente di meno che Bruce Springsteen e Eddie Vedder.

Ma da dove è nata questa idea? Dobbiamo tornare indietro di otto anni e spostarci in Australia. Qui, infatti, più precisamente a Melbourne, i tre artisti la portarono sul palco, durante un live in uno stadio.

Morello, qualche giorno prima di quel concerto, stava girovagando in un cimitero di Perth, alla ricerca della tomba di Bon Scott, per rendere omaggio alla leggenda degli AC/DC, quando un motociclista con una maglietta particolare si è avvicinato a lui. Lo ha raccontato lui stesso, tramite un post su Instagram: “Otto anni fa oggi stavo girovagando per un cimitero di Perth, in Australia, a tarda notte alla ricerca della tomba di Bon Scott degli AC/DC, quando questo tizio è arrivato, in sella a una moto. La sua maglietta diceva: ‘Se me ne fregasse un cazzo di qualcosa, saresti la prima persona a cui lo darei’. Ovviamente mi ha indicato immediatamente la tomba di Bon. Più tardi quella sera al bar dell'hotel ho proposto con cautela l'idea al signor Bruce Springsteen, sul fatto che forse ci sarebbe stata una cover degli AC/DC nel futuro della E Street Band. Pochi giorni dopo abbiamo suonato Highway To Hell ad un ignaro stadio di calcio di Melbourne (con ospite Eddie Vedder!) e la gente ha perso la testa. Bruce, Eddie Vedder e io abbiamo cercato di far rivivere quel momento sacro, nel mio album The Atlas Underground Fire per farvi divertire”. Nel post pubblicato da Morello, vediamo la foto dell’artista proprio con il motociclista ispiratore.